На некоторых улицах Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро " Азадлыг проспекти";
3. Круг у станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
6. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Короглу";
7. Улица Микаила Алиева, в направлении станции метро "Короглу".