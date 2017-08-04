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    На единственной наземной станции Бакинского метрополитена будут осуществлены работы по реконструкции

    Планируется завершить работы по реконструкции станции Бакмил в начале 2018 года
    © Metro.gov.az

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ С этого месяца начнется реконструкция станции "Бакмил" ЗАО "Бакинский метрополитен".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе структуры.

    В сообщении говорится, что единственная наземная станция метро "Бакмил" в результате долгосрочной эксплуатации на открытом воздухе подверглась агрессивному воздействию атмосферной среды. По этой причине возникла необходимость укрепления платформы станции, обновления фасада, покрытий стены и пола, замены окон и дверей.

    В ходе проведения ремонтных работ пассажиры смогут пользоваться станцией.

    После завершения реконструкции прибытие и отправка пассажиров на станции будет осуществляться со второго этажа. Первый этаж предусмотрен для обслуживающего персонала.

    Напомним, что работы по реконструкции станции "Бакмил", функционирующей уже 38 лет, планируется завершить в начале 2018 года.

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