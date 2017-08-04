На единственной наземной станции Бакинского метрополитена будут осуществлены работы по реконструкции

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ С этого месяца начнется реконструкция станции "Бакмил" ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом сообщили Report в пресс-службе структуры.

В сообщении говорится, что единственная наземная станция метро "Бакмил" в результате долгосрочной эксплуатации на открытом воздухе подверглась агрессивному воздействию атмосферной среды. По этой причине возникла необходимость укрепления платформы станции, обновления фасада, покрытий стены и пола, замены окон и дверей.

В ходе проведения ремонтных работ пассажиры смогут пользоваться станцией.

После завершения реконструкции прибытие и отправка пассажиров на станции будет осуществляться со второго этажа. Первый этаж предусмотрен для обслуживающего персонала.

Напомним, что работы по реконструкции станции "Бакмил", функционирующей уже 38 лет, планируется завершить в начале 2018 года.