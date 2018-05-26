На двух улицах Баку частично ограничат движение

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ С целью регулирования безопасности дорожного движения сегодня с 10 утра и до вечера на 74-320 километре (оба направления) трассы Баку-Алят-Газах- граница Грузии ведутся ремонтные работы на участках, ставших непригодными в результате ДТП.

Как сообщили Report в Госагентстве "Азербайджанские автомобильные дороги", в связи с этим на полосе, где проводятся работы (другие полосы открыты) поэтапно будет ограничено движение.

Кроме того, сегодня с 22 часов и до утра на улицах Узеира Гаджибейли и Зарифы Алиевой будет обновляться и наноситься дорожная разметка. По этой причине на названных улицах на полосах, где будут вестись работы, движение будет частично ограничено. Водителей просят быть внимательными при движении на этих дорогах, следить за временными дорожными знаками и следовать правилам дорожного движения.