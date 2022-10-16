На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта

Будет ограничено движение транспорта на 16-й улице и улице Тофика Мамедова поселка Бадамдар Сабаильского района города Баку.

Будет ограничено движение транспорта на 16-й улице и улице Тофика Мамедова поселка Бадамдар Сабаильского района города Баку.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Так, с 09:00 17 октября до 20:00 19 октября на этих улицах будут проводиться ремонтные работы. В период проведения работ будут применяться частичные ограничения движения транспортных средств по полосе, где проводятся работы (другая полоса останется открытой).

Водителей просят учесть проведение ремонтных работ, чтобы они заранее использовали альтернативные дороги в соответствии с направлениями движения, быть осторожными при движении в районах, где в указанные даты проводятся ремонтные работы, и соблюдать правила дорожного движения.