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    На двух основных магистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения

    Это связано с дождливой погодой

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В целях обеспечения безопасности движения в связи с дождливой погодой на всех полосах двух основных автомагистралей Баку – от проспекта Гейдара Алиева до Бузовнинского круга и от Зыхского круга до Международного аэропорта имени Гейдара Алиева - на 20 км/ч снижена скорость движения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

    “Сейчас на всех улицах и проспектах столицы, за исключением улицы Рашида Бехбудова, отмечается нормальное движение транспорта. Просим водителей соблюдать необходимый предел скорости на дорогах”, - говорится в информации. 

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