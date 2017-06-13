На двух основных магистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В целях обеспечения безопасности движения в связи с дождливой погодой на всех полосах двух основных автомагистралей Баку – от проспекта Гейдара Алиева до Бузовнинского круга и от Зыхского круга до Международного аэропорта имени Гейдара Алиева - на 20 км/ч снижена скорость движения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

“Сейчас на всех улицах и проспектах столицы, за исключением улицы Рашида Бехбудова, отмечается нормальное движение транспорта. Просим водителей соблюдать необходимый предел скорости на дорогах”, - говорится в информации.