На двух основных магистралях Баку снижен предел скорости

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в столице с вечера 11 марта, на всех полосах двух основных автомагистралей Баку – от проспекта Гейдара Алиева до Бузовнинского круга и от Зыхского круга до Международного аэропорта Гейдар Алиев - на 20 км/ч снижена скорость движения.
Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, на электронных табло установлен знак "Скользкая дорога".
БТА рекомендует водителям соблюдать установленный предел скорости на дорогах.
Aynur BayramovaАвтор новости
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