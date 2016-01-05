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    ​На двух крупных проспектах Баку отмечается плотное движение транспорта

    Ремонтные работы на проспектах Нобеля и Нефтяников парализовали движение

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Нобеля наблюдается плотное движение транспортных средств.

    Как сообщает Report, движение транспорта на двух полосах четырехполосной дороги было ограничено неделю назад в связи с ремонтными работами. В результате на проезжей части отмечается плотный транспортный поток. 

    Аналогичная ситуация наблюдается на проспекте Нефтяников, где на двух полосах проспекта проводятся ремонтные работы. В связи с этим на проспекте наблюдается плотное движение транспорта. 

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