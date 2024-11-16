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На Дороге Победы установят электронные весы для контроля тяжеловесных транспортных средств

На Дороге Победы установят электронные весы для контроля тяжеловесных транспортных средств Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к установке электронных весов на Дороге Победы для контроля веса тяжеловесных транспортных средств, проезжающих по автодороге.
Инфраструктура
16 ноября 2024 г. 12:15
На Дороге Победы установят электронные весы для контроля тяжеловесных транспортных средств

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к установке электронных весов на Дороге Победы для контроля веса тяжеловесных транспортных средств, проезжающих по автодороге.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, работы направлены на установку технических средств, включая электронные весы и чипы, для измерения весовых параметров крупных и тяжеловесных транспортных средств с целью защиты автодорог.

На 21,4-м километре Дороги Победы уже началась установка весов. Процесс установки электронных весов на автомобильных дорогах проходит в два этапа: на первом этапе установят 17 весов на 11 участках дороги, на втором - 34 весов на 20 участках.

Проект планируется завершить к концу 2026 года.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Zəfər Yolu”nda ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinə nəzarət etmək üçün elektron tərəzi quraşdırılır

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