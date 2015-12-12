На дороге Масаллы-Ярдымлы проложена альтернативная дорога протяженностью 400 метров

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ На 17-ом километре автомобильной дороги Масаллы-Ярдымлы проложена новая дорога, альтернативная территории, где произошло оседание.

Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, тем самым обеспечено нормальное, беспрепятственное движение транспортных средств в направлении Масаллы-Ярдымлы.

В ОАО отметили, что протяженность нового участка дороги равна 400 м, ширина проезжей части - 6-7 м, общая ширина дороги - 8-10 м.

По информации, работы по прокладке новой дороги завершены ОАО "Азерйолсервис" в кратчайшие сроки с помощью Исполнительной власти Ярдымлинского района. На территорию были привлечены техника и живая сила Управления дорожной эксплуатации Масаллов (№ 22) и Управления дорожной эксплуатации Ярдымлы (№23).

Отметим, что несколько дней назад на 17-ом километре автомобильной дороги Масаллы-Ярдымлы произошло оседание участка дороги протяженностью примерно 1,5 м в активной оползневой зоне.