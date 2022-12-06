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На дороге Хырдалан-Баку могут проложить выделенную полосу для автобусов

На дороге Хырдалан-Баку могут проложить выделенную полосу для автобусов Из Хырдалана в направлении города Баку может быть проложена выделенная полоса для движения автобусов.
Инфраструктура
6 декабря 2022 г. 12:36
На дороге Хырдалан-Баку могут проложить выделенную полосу для автобусов

Из Хырдалана в направлении города Баку может быть проложена выделенная полоса для движения автобусов.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (BNA) Маис Агаев заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что сначала в столице выделенные полосы были на 10 улицах, впоследствии их количество было доведено до 17: "Планируется проложить выделенную полосу на 49 улицах. Мы внесли свои предложения, и после заключения других соответствующих органов будет принято решение о прокладке выделенной полосы на этой территории”.

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Версия на азербайджанском языке Xırdalan-Bakı yolunda xüsusi avtobus zolağı çəkilə bilər

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