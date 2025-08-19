На дороге Губа-Хыналыг завершается строительство нового моста

16:50 Строительство нового моста на 42-м км дороги Губа-Хыналыг, обрушившегося в результате воздействия селевых вод, находится на завершающей стадии.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, на месте старого моста построен новый однопролетный длиной 12 м и шириной 9 м.

По обеим сторонам моста построены пешеходный переход и несущая стена.

В настоящее время ведутся работы по укреплению подходов к мосту.

Строительные работы ведутся по графику в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил". Для скорого завершения работ к строительству привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.