На дороге Губа-Хыналыг завершается строительство нового моста

Инфраструктура
19 августа 2025 г. 17:07
Строительство нового моста на 42-м км дороги Губа-Хыналыг, взамен разрушенного селевыми потоками, выходит на завершающую стадию.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, на месте старого моста построен новый однопролетный длиной 12 м и шириной 9 м.

По обеим сторонам моста построены пешеходный переход и несущая стена.

В настоящее время ведутся работы по укреплению подходов к мосту.

Строительные работы ведутся по графику в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил". Для скорого завершения работ к строительству привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

