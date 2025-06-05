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На дороге Беюкшор-Пиршаги из-за строительных работ временно изменится направление движения 

На дороге Беюкшор-Пиршаги из-за строительных работ временно изменится направление движения  На дороге Беюкшор-Пиршаги из-за строительных работ временно изменится направление движения 
Инфраструктура
5 июня 2025 г. 10:46
На дороге Беюкшор-Пиршаги из-за строительных работ временно изменится направление движения 

На 4-12-м километре новой автодороги Беюкшор-Пиршаги в связи со строительными работами направление движения будет поэтапно изменено.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, временное изменение вступит в силу 6 июня с 09:00 до завершения строительных работ.

Движение на данном участке будет организовано двухсторонне в противоположном направлении.

Госагентство просит водителей отнестись с пониманием, быть внимательными при движении на указанном участке и строго соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.

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