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На дороге Баку-Шемаха-Евлах введен в эксплуатацию новый пешеходный переход

На дороге Баку-Шемаха-Евлах введен в эксплуатацию новый пешеходный переход Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ввело в эксплуатацию надземный пешеходный переход на 25-м километре автодороги М-4 Баку-Шемаха-Евлах.
Инфраструктура
24 декабря 2022 г. 11:55
На дороге Баку-Шемаха-Евлах введен в эксплуатацию новый пешеходный переход

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ввело в эксплуатацию надземный пешеходный переход на 25-м километре автодороги М-4 Баку-Шемаха-Евлах.

Как передает Report, по обе стороны дороги построены новые заездные карманы для автобусов, две автобусные остановки, диспетчерская для сотрудников, контролирующих работу перехода, а также полностью благоустроена территория вокруг перехода.

Новая дорога для пешеходов, состоящая из двух входов и выходов, представляет собой металлическую конструкцию без центральной опоры, с общей длиной 45 метров, длиной проезжей части - 39 метров, шириной - 3,5 метра, шириной лестницы - 3 метра, а высотой от уровня дороги - 5,5 метра. Переход также снабжен современным лифтом и устройством видеонаблюдения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunda daha bir piyada keçidi istifadəyə verilib

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