На дороге Баку-Губа строится новый надземный пешеходный переход

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) приступило к строительству надземного пешеходного перехода на дороге Баку-Губа-госграница с Россией.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) приступило к строительству надземного пешеходного перехода на дороге Баку-Губа-госграница с Россией.

Как передает Report со ссылкой на агентство, в настоящее время устанавливаются фундаментные сваи.

В переходе, который будет состоять из двух входов и выходов, будут установлены современные лифты. В рамках проекта планируется построить автобусную остановку, диспетчерскую для работников, контролирующих работу перехода, а также провести работы по благоустройству в окрестностях пешеходного перехода.

Проектная длина перехода составляет 45 метров, ширина – 3,5 метра, ширина ступенек – 2,5 метра, высота перехода над уровнем дороги - 5,5 метра.