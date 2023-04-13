О нас

 На дороге Баку-Губа строится новый надземный пешеходный переход

 На дороге Баку-Губа строится новый надземный пешеходный переход Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) приступило к строительству надземного пешеходного перехода на дороге Баку-Губа-госграница с Россией.
Инфраструктура
13 апреля 2023 г. 12:38
 На дороге Баку-Губа строится новый надземный пешеходный переход

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) приступило к строительству надземного пешеходного перехода на дороге Баку-Губа-госграница с Россией.

Как передает Report со ссылкой на агентство, в настоящее время устанавливаются фундаментные сваи.

В переходе, который будет состоять из двух входов и выходов, будут установлены современные лифты. В рамках проекта планируется построить автобусную остановку, диспетчерскую для работников, контролирующих работу перехода, а также провести работы по благоустройству в окрестностях пешеходного перехода.

Проектная длина перехода составляет 45 метров, ширина – 3,5 метра, ширина ступенек – 2,5 метра, высота перехода над уровнем дороги - 5,5 метра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Quba yolunda yeni yerüstü piyada keçidi tikilir

Экслюзивные новости

Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi