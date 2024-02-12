О нас

На дороге Баку-Губа ограничат движение транспорта

На дороге Баку-Губа ограничат движение транспорта 13 февраля с 09:00 до вечера на 72,5 км участке дороги Баку-Губа-граница с Россией движение транспортных средств будет обеспечено с ограничениями.
Инфраструктура
12 февраля 2024 г. 12:15
На дороге Баку-Губа ограничат движение транспорта

13 февраля с 09:00 до вечера на 72,5 км участке дороги Баку-Губа-граница с Россией движение транспортных средств будет обеспечено с ограничениями.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог.

Отмечается, что движение будет ограничено в связи с установкой нового надземного пешеходного перехода.

"Водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных знаков", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı-Quba yolunda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17
Сформирован новый состав правительства Казахстана
Сформирован новый состав правительства Казахстана
6 февраля 2024 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi