На дороге Баку-Газах в ДТП с автобусом погиб один человек, двое пострадали

12:45

Сегодня около 10:30 утра на 24-м километре автодороги Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали.

Об этом Report сообщил инспектор Главного управления ДПС, старший лейтенант полиции Эльвин Гаджиев.

По его словам, пассажирский автобус Baku Bus с государственным регистрационным номером 99-JN-189 столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Volvo с регистрационным номером 77-FF-02, зарегистрированным в Таджикистане.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) уточнили, что в ДТП попал автобус маршрута №149, который следовал из поселка Сахиль к станции метро "Сахиль".

Обстоятельства происшествия расследуются правоохранительными органами, подчеркнули в агентстве.