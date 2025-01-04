О нас

На дороге Баку-Газах в ДТП с автобусом погиб один человек, двое пострадали

На дороге Баку-Газах в ДТП с автобусом погиб один человек, двое пострадали 12:45
Инфраструктура
4 января 2025 г. 13:03
На дороге Баку-Газах в ДТП с автобусом погиб один человек, двое пострадали

Сегодня около 10:30 утра на 24-м километре автодороги Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали.

Об этом Report сообщил инспектор Главного управления ДПС, старший лейтенант полиции Эльвин Гаджиев.

По его словам, пассажирский автобус Baku Bus с государственным регистрационным номером 99-JN-189 столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Volvo с регистрационным номером 77-FF-02, зарегистрированным в Таджикистане.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) уточнили, что в ДТП попал автобус маршрута №149, который следовал из поселка Сахиль к станции метро "Сахиль".

Обстоятельства происшествия расследуются правоохранительными органами, подчеркнули в агентстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı-Qazax yolunda avtobus qəzaya uğrayıb, bir nəfər ölüb - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi