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На дороге Баку-Алят построен новый пешеходный переход

На дороге Баку-Алят построен новый пешеходный переход 16:01
Инфраструктура
14 января 2025 г. 16:19
На дороге Баку-Алят построен новый пешеходный переход

На дороге Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией построен новый пешеходный переход.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, новый пешеходный переход построен на 266,6-ом км автодороги М2 Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией.

Длина перехода составляет 46 м, ширина - 3,2 м, высота - 5,5 м. В настоящее время вокруг перехода ведутся работы по благоустройству.

В рамках проекта планируется установить автобусную остановку по обе стороны дороги.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Ələt yolunda yeni piyada keçidi inşa edilib

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