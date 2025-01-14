На дороге Баку-Алят построен новый пешеходный переход

16:01

На дороге Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией построен новый пешеходный переход.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, новый пешеходный переход построен на 266,6-ом км автодороги М2 Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией.

Длина перехода составляет 46 м, ширина - 3,2 м, высота - 5,5 м. В настоящее время вокруг перехода ведутся работы по благоустройству.

В рамках проекта планируется установить автобусную остановку по обе стороны дороги.