На дороге Баку-Алят-Газах будет ограничено движение транспорта

Сегодня ночью на 47,9-м километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, движение транспортных средств будет ограничено на 15-20 минут.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, ограничение связано с сооружением металлоконструкции на дороге в связи с установкой электронной системы весового контроля.
"Водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке дороги, соблюдать требования временных дорожных знаков, и правила дорожного движения", - говорится в сообщении.