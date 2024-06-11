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На дороге Баку-Алят-Газах будет ограничено движение транспорта

На дороге Баку-Алят-Газах будет ограничено движение транспорта Сегодня ночью на 47,9-м километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, движение транспортных средств будет ограничено на 15-20 минут.
Инфраструктура
11 июня 2024 г. 11:35
На дороге Баку-Алят-Газах будет ограничено движение транспорта

Сегодня ночью на 47,9-м километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, движение транспортных средств будет ограничено на 15-20 минут.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, ограничение связано с сооружением металлоконструкции на дороге в связи с установкой электронной системы весового контроля.

"Водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке дороги, соблюдать требования временных дорожных знаков, и правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ələt-Qazax yolunda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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