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На дорогах столицы снижена максимальная скорость движения

На дорогах столицы снижена максимальная скорость движения В настоящее время в некоторых районах столицы наблюдается туманная погода. С учетом безопасности дорожного движения ограничение скорости на всех полосах движения столичных автомагистралей - проспекта Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт
Инфраструктура
31 декабря 2021 г. 21:05
На дорогах столицы снижена максимальная скорость движения

В настоящее время в некоторых районах столицы наблюдается туманная погода. С учетом безопасности дорожного движения ограничение скорости на всех полосах движения столичных автомагистралей - проспекта Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт снижена.

Как передает Report, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

"Мы советуем водителям быть осторожными и соблюдать установленные ограничения скорости. Особенно в таких погодных условиях следует учитывать расстояние. В то же время мы просим пешеходов использовать пешеходные переходы при переходе на противоположную сторону дороги", говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bir neçə magistral yolda sürət həddi endirilib

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