На дорогах столицы снижена максимальная скорость движения

В настоящее время в некоторых районах столицы наблюдается туманная погода. С учетом безопасности дорожного движения ограничение скорости на всех полосах движения столичных автомагистралей - проспекта Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт

В настоящее время в некоторых районах столицы наблюдается туманная погода. С учетом безопасности дорожного движения ограничение скорости на всех полосах движения столичных автомагистралей - проспекта Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт снижена.

Как передает Report, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

"Мы советуем водителям быть осторожными и соблюдать установленные ограничения скорости. Особенно в таких погодных условиях следует учитывать расстояние. В то же время мы просим пешеходов использовать пешеходные переходы при переходе на противоположную сторону дороги", говорится в заявлении.