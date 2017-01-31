На дорогах Баку в связи с погодными условиями снижена максимально допустимая скорость движения

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В настоящее время, несмотря на снежную погоду в столице, больших пробок на дорогах нет.

Об этом сообщил Report глава отдела по связям с общественностью БТА Маис Агаев.

Согласно информации, с учетом метеорологических факторов водители управляют транспортными средствами на низкой скорости, поэтому на некоторых улицах и проспектах, в том числе на Тбилисском проспекте, проспекте Зии Буньядова (в направлении станции метро "Короглу"), проспектах Гейдара Алиева, Ходжалы (в направлении к центру), на улицах Абдульвахаба Саламзаде (к центру), Гасана Алиева, Юсифа Сафарова отмечается плотное движение транспортных средств.

В связи с погодными условиями на основных автомагистралях столицы - в направлении Международного аэропорта, а также на Нобелевском проспекте - в направлении Зыхского шоссе-Говсана снижена максимально допустимая скорость движения на всех полосах.

Скорость движения снижена до 60 км/ч.

БТА просит пешеходов и водителей быть внимательными, учитывая метеорологические факторы.