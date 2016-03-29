На дорогах Баку снижена максимально допустимая скорость движения

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ На некоторых автомобильных дорогах Баку снижена максимально допустимая скорость движения. Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, вчера вечером изменения в ограничении скорости были внесены в электронные табло.

Так, скорость движения снижена на дорогах от станции метро "Короглу" до Президентской резиденции в поселке Бузовна.

"Скорость движения на полосах снижена на 20 км/ч - со 120 до 100 км/ч, со 100 до 80 км/ч, с 80 до 60 км/ч соответственно. Причиной снижения допустимой скорости стало ухудшение погодных условий", - сообщили в ЦИУТ.

Отмечено, что после нормализации погодных условий скорость движения вновь поднимут до прежнего предела. Изменения не коснулись дорог с низкой скоростью движения.