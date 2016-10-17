На дорогах Баку снижена максимально допустимая скорость движения

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В связи с наблюдаемыми в Баку интенсивными осадками на некоторых автомобильных дорогах снижена максимально допустимая скорость движения. Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), изменения в ограничении скорости внесены в электронные табло.

Так, скорость движения снижена на дорогах от станции метро "Короглу" до поселка Бузовна, а также от Международного аэропорта имени Гейдара Алиева до кафе "Наргиля" (Зыхское шоссе).

"Скорость движения на полосах снижена на 20 км/ч - со 120 до 100 км/ч, со 100 до 80 км/ч, с 80 до 60 км/ч соответственно. Причиной снижения допустимой скорости стало ухудшение погодных условий", - сообщили в ЦИУТ.

Отмечено, что после нормализации погодных условий прежний предел скорости будет восстановлен. Изменения не коснулись участков дорог с низкой скоростью движения.