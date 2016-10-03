На дорогах Баку отмечается плотное движение транспорта

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на улице Юсифа Сафарова в Баку отмечается плотное движение транспорта.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), плотный транспортный поток наблюдается по направлению к центру столицы.

Помимо этого, на Тбилисском проспекте (в направлении к центру), на улице Короглу Рагимова (в направлении улицы Фатали хана Хойского) и на проспекте Зии Буньядова (в направлении круга 20 Января) отмечается медленное движение автомобилей.