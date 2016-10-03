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    На дорогах Баку отмечается плотное движение транспорта

    В направлении центра отмечается медленное движение транспорта

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на улице Юсифа Сафарова в Баку отмечается плотное движение транспорта.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), плотный транспортный поток наблюдается по направлению к центру столицы.

    Помимо этого, на Тбилисском проспекте (в направлении к центру), на улице Короглу Рагимова (в направлении улицы Фатали хана Хойского) и на проспекте Зии Буньядова (в направлении круга 20 Января) отмечается медленное движение автомобилей.

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