На дорогах Баку отмечается плотное движение транспорта

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Баку в нескольких направлениях отмечается плотное движение транспорта.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По информации, в эти минуты на улице Юсифа Сафарова (напротив больницы Нефтяников), улице Узеира Гаджибейли (по направлению к мосту Джаваншира), на Тбилисском проспекте (в направлении круга 20 Января), улице Афияддина Джалилова, а также на улице Короглу Рагимова (в направлении Университета Одлар Юрду), проспекте Зии Бунъядова (в направлении моста Чермет, относительная плотность), улице Абдулвахаба Саламзаде (в направлении круга Гелебе), улице Ахмеда Агаоглу, на Хатаинском проспекте (в направлении Минобразования) и на проспекте Матбуат отмечается плотное движение автомобилей.