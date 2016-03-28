​На дорогах Баку отмечается плотное движение автомобилей

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых основных дорогах и проспектах Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на пересечении проспекта Бабека с проспектом Гейдара Алиева, улице Афияддина Джалилова и улице А.Бакыханова образовались пробки.

Кроме того, на пересечении Тбилисского проспекта с улицей Гасана Алиева, Тбилисском проспекте (в направлении круга "20 января"), Бинагадинском шоссе, пересечении улицы А.Агаоглу с проспектом Хатаи (перед министерством образования) наблюдается интенсивное движение транспорта.