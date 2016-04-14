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    ​На дорогах Баку отмечается интенсивное движение автомобилей

    На центральных улицах плотное движение транспорта не наблюдается

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на дорогах Баку отмечается интенсивное движение транспорта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на улице А.Бакиханова (в направлении посольства Турции), проспекте Зии Бунъядова (в обоих направлениях), улице Узеира Гаджибекова, улице Рашида Бейбутова (перед Центробанком), улице Юсифа Сафарова (перед Музеем современного искусства) и проспекте Иншаатчылар (перед Госкомитетом статистики) отмечается интенсивное движение автомобилей. 

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