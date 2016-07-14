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    ​На дорогах Баку образовались пробки

    Наблюдается относительно плотное движение транспортных средств

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на большинстве дорог Баку наблюдается относительно плотное движение транспортных средств.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на улице Узеира Гаджибейли (в направлении моста Джаваншира), улице Юсифа Сафарова (напротив больницы Нефтяников), на Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта) и на шоссе Баку-Сумгайыт также отмечается плотный транспортный поток. 

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