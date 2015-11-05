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    На дорогах Баку наблюдается относительно плотное движение транспорта

    На некоторых улицах и проспектах отмечается медленное движение транспортных средств

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на автомобильных дорогах Баку наблюдается относительно плотное движение транспортных средств.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    По информации, в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), проспекте Зии Бунъятова (в направлении 20 января), улице Гасана Алиева (в направлении пересечения с Тбилисским проспектом), Тбилисском проспекте (в направлении круга "20 января"), проспекте Нефтчиляр (перед Девичьей башней), улице Азиза Алиева, Шейх Шамиля и Мехди Гусейна также наблюдается плотный транспортный поток. 

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