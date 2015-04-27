​На дорогах Баку будет изображен логотип Европейских игр

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В канун предстоящих в Баку I Европейских игр продолжается процесс установки на основной дорожной сети дорожных знаков и указательных табло. Завершаются также работы по проведению линий разметки.

Вдоль дорог, по которым будут передвигаться спортсмены, высокопоставленные гости, техперсонал, представители медиа и пр., сотрудниками ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта устанавливаются дорожные знаки, указательные табло и проводятся линии разметки.

Отметим, что на основной дорожной сети "Полоса игр" шириной в 3,75 м будет обозначена отдельно, по краям линии передвижения будет проведена желтая полоса шириной в 25 см, а на асфальте, на определенных местах, будет изображен логотип Европейских игр.

Главное государственное управление дорожной полиции министерства внутренних дел будет контролировать "Полосу игр", и передвижение посторонних автомобилей по данной полосе будет полностью ограничено.