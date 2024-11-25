На COP29 поездами перевезено более 10 тыс. пассажиров

В рамках климатической конференции COP29 в Баку железнодорожным транспортом перевезено более 10 тыс. аккредитованных участников мероприятия.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече с волонтерами COP29 и представителями Азербайджанских железных дорог (АЖД) в Азербайджанском железнодорожном музее.

Было отмечено, что во время COP29 музей посетили граждане из Китая, Германии, Швейцарии, Великобритании, Бразилии, Ирландии и других стран.

На встрече подчеркнута значимость работы волонтеров, которые активно поддерживали проведение мероприятия, оказывая помощь участникам на станциях и остановках Абшеронского кольцевого маршрута. Они предоставляли информацию о расписании движения поездов и направляли аккредитованных лиц.

В завершение встречи руководство АЖД отметило вклад волонтеров в успешное проведение мероприятия и вручило им памятные подарки и благодарственные письма.