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На COP29 подписан меморандум по модернизации Бакинского метрополитена

На COP29 подписан меморандум по модернизации Бакинского метрополитена Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заключили меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в проекте по обновлению и расширению сети Бакинского метрополитена.
Инфраструктура
14 ноября 2024 г. 17:05
На COP29 подписан меморандум по модернизации Бакинского метрополитена

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заключили меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в проекте по обновлению и расширению сети Бакинского метрополитена.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что модернизация сети направлена на увеличение пассажиропотока столичной подземки, которая ежедневно обслуживает около 620-630 тыс. пассажиров, и снижение транспортной загруженности в городе с населением 2,4 млн человек.

Документ подписали министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и вице-президент ЕИБ Тереза Червинска.

По словам министра, в рамках "Программы мобильности города Баку" также продолжается работа над созданием инфраструктуры для микромобильного транспорта — уже обустроено 32 км полос, а сеть планируется расширять. Набиев сказал, что проект по развитию метрополитена, являющийся частью этой программы, включает строительство девяти новых станций и улучшение текущей инфраструктуры.

Вице-президент ЕИБ Тереза Червинска отметила, что банк окажет поддержку в разработке инвестиционного проекта, который будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов и улучшению городской экологии. По ее словам, меморандум стал важным шагом в достижении устойчивой мобильности и улучшения экологической ситуации в Баку.

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Версия на английском языке Memorandum on modernization of Baku Metro signed at COP29
Версия на азербайджанском языке EIB Bakı metrosunun modernləşdirilməsinə və genişləndirilməsinə dəstək verəcək

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