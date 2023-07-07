На части дороги Баку-Губа обновляется горизонтальная линия разметки

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана выполняет работы по обновлению горизонтальной линии разметки на отрезке дороги Баку-Губа-госграница с Россией от территории под названием "Управление ВАЗ" до "Сумгайытского круга".

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана выполняет работы по обновлению горизонтальной линии разметки на отрезке дороги Баку-Губа-госграница с Россией от территории под названием "Управление ВАЗ" до "Сумгайытского круга".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, работы продлятся несколько дней.

Агентство рекомендует водителям быть внимательными во время движения по указанному отрезку дороги, следовать требованиям правил дорожного движения и временных знаков, установленных на территории проведения работ.