О нас

На части дороги Баку-Алят-Газах-Грузия начинаются ремонтные работы

На части дороги Баку-Алят-Газах-Грузия начинаются ремонтные работы С 5 августа на участке 11-125 км автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией будут проводиться работы по ремонту и замене металлических балок, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий.
Инфраструктура
5 августа 2024 г. 13:17
На части дороги Баку-Алят-Газах-Грузия начинаются ремонтные работы

С 5 августа на участке 11-125 км автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией будут проводиться работы по ремонту и замене металлических балок, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Согласно информации, работы будут проводиться с 14:00 сегодняшнего дня до 18:00 11 августа.

Водителей просят быть внимательными при движении в указанной зоне в течение этого периода, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan yolunun bir hissəsində təmir işlərinə başlanılır

Другие новости из категории

В Азербайджане утвержден порядок предоставления пилотами информации о происшествиях
В Азербайджане утвержден порядок предоставления пилотами информации о происшествиях
5 августа 2024 г. 12:35
По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы
По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы
5 августа 2024 г. 11:39
На некоторых улицах Баку образовались заторы
На некоторых улицах Баку образовались заторы
5 августа 2024 г. 08:28
Названы работы, выполненные в рамках проекта реконструкции железной дороги Сумгайыт-Ялама
Названы работы, выполненные в рамках проекта реконструкции железной дороги Сумгайыт-Ялама
3 августа 2024 г. 15:50
СМИ: Турецкие авиакомпании отменили или перенесли рейсы в Тегеран
СМИ: Турецкие авиакомпании отменили или перенесли рейсы в Тегеран
3 августа 2024 г. 00:51
В ряде южных районов Азербайджана завтра будут перебои в электроснабжении
В ряде южных районов Азербайджана завтра будут перебои в электроснабжении
3 августа 2024 г. 00:48
В Баку меняется схема движения ряда автобусных маршрутов
В Баку меняется схема движения ряда автобусных маршрутов
2 августа 2024 г. 17:19
На улице Зарифы Алиевой в Баку ограничат движение транспорта
На улице Зарифы Алиевой в Баку ограничат движение транспорта
2 августа 2024 г. 16:25
Польская LOT отменила авиарейсы в Ливан и Израиль
Польская LOT отменила авиарейсы в Ливан и Израиль
2 августа 2024 г. 15:29
По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы
По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы
2 августа 2024 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi