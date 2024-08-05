На части дороги Баку-Алят-Газах-Грузия начинаются ремонтные работы

С 5 августа на участке 11-125 км автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией будут проводиться работы по ремонту и замене металлических балок, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий.

С 5 августа на участке 11-125 км автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией будут проводиться работы по ремонту и замене металлических балок, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Согласно информации, работы будут проводиться с 14:00 сегодняшнего дня до 18:00 11 августа.

Водителей просят быть внимательными при движении в указанной зоне в течение этого периода, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения.