О нас

На центральных улицах Баку наблюдаются пробки

На центральных улицах Баку наблюдаются пробки На шоссе Баку–Сумгаит и на южном въезде в столицу наблюдается транспортная загруженность.
Инфраструктура
11 мая 2025 г. 22:20
На центральных улицах Баку наблюдаются пробки

На шоссе Баку–Сумгаит и на южном въезде в столицу наблюдается транспортная загруженность.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.

Отмечается, что для устранения заторов и повышения интенсивности движения, наряду с применением режима «зелёной волны» на светофорах центральных улиц и проспектов, сотрудники дорожной полиции принимают необходимые меры.

Текущее состояние на дорогах:

1. Проспект Микаила Усейнова — от площади Государственного флага в направлении круга «Азнефть»;

2. Улица Узеира Гаджибейли — до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Проспект Тбилиси — от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро «20 Января»;

4. Шоссе Баку–Сумгаит — в направлении станции метро «20 Января»;

5. Проспект Тбилиси — от станции метро «20 Января» в направлении центра города наблюдаются заторы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının tıxac olan yolları açıqlanıb - SİYAHI

Экслюзивные новости

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi