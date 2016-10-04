На центральных улицах Баку отмечается плотное движение транспорта

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на нескольких направлениях к центру Баку отмечается плотное движение транспорта.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в настоящее время на проспекте Зии Буньядова (в обоих направлениях), проспекте Гейдара Алиева, проспекте Бабека, а также на улице Ниязи (в направлении станции метро "Ичеришехер"), на Бинагадинском шоссе (в направлении к центру), на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) наблюдается плотный поток транспортных средств.

Помимо этого, аналогичная ситуация наблюдается на Тбилисском проспекте, на улице Самеда Вургуна (напротив Современного образовательного комплекса), на круге Азнефть и на улице Рашида Бейбутова.