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    На центральных улицах Баку наблюдается высокая плотность движения автотранспорта

    Движение на основных улицах столицы замедленное

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сейчас на автомобильных дорогах города Баку наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на улице Короглу Рагимова (в направлении резиденции президента), улице Ага Нейматуллы (в направлении метро "Н.Нариманова"), на проспекте Матбуат (в направлении МЧС), на проспекте Зии Буньядова и улице Афияддина Джалилова  наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.

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