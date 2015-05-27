На центральных улицах Баку наблюдается высокая плотность движения автотранспорта

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сейчас на автомобильных дорогах города Баку наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на улице Короглу Рагимова (в направлении резиденции президента), улице Ага Нейматуллы (в направлении метро "Н.Нариманова"), на проспекте Матбуат (в направлении МЧС), на проспекте Зии Буньядова и улице Афияддина Джалилова наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.