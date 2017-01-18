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    На центральных улицах Баку 20 января ограничат движение транспорта

    Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ На центральных улицах Баку ограничат движение транспорта по случаю очередной годовщины трагедии 20 Января.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов.

    "В связи с проведением мероприятий по случаю трагедии 20 Января в целях обеспечения безопасности посетителей Аллеи шехидов с 8:00 и до завершения церемонии будет ограничено или изменено направление движения автомобилей на всех улицах и дорогах, пересекающихся с Парламентским проспектом в направлении Аллеи шехидов", - подчеркнул В.Асадов.

    По его словам, будет изменено направление движения от улиц Аббасгулу Аббасзаде, Иззата Набиева, Микаила Мушвига, Мехди Гусейна и проспекта Гусейна Джавида в направлении Аллеи шехидов. 

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