​На центральных дорогах Баку наблюдается относительно плотное движение транспорта

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на дорогах Баку наблюдается относительно плотное движение транспортных средств.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Так, в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), Бинагадинском шоссе (в направлении центра), проспекте Нефтяников, улице Ниязи, в том числе, проспекте Микаила Гусейнова, улице Короглу Рагимова (в направлении Президентской резиденции) и улице Микаила Мушфига возникло относительно плотное движение автомобилей.