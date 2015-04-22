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    ​На центральной улице столицы образовалась автомобильная пробка

    На некоторых улицах ограничено движение автотранспорта

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ На некоторых столичных улицах наблюдается высокая плотность движения автомобилей.

    В центре интеллектуального управления транспортом Report сообщили, что в настоящее время большая плотность автомобильного потока наблюдается на улице Зарифы Алиевой. На этой улице в настоящее время образовалась также автомобильная пробка.

    В то же время, на Тбилисском проспекте, трассе Баку-Сумгайыт (в сторону города) наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

    В ЦИУТ сообщили, что в течение этого часа высокая плотность движения автотранспорта в данном направлении будет ликвидирована.

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