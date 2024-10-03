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На большинстве главных улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На большинстве главных улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
3 октября 2024 г. 08:25
На большинстве главных улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Круг "20 Января";

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

11. Проспект Бабека, в направлении центра;

12. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

13. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

14. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

15. На проспекте Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir

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