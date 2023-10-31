На более чем 20 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

2. Улица Кёроглу Рагимова в обоих направлениях;

3. Улица Юсифа Сафарова в обоих направлениях;

4. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

5. Улица Зарифы Алиевой;

6. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

8. Круг "20 Января";

9. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Ага Нейматуллы, в направлении станции метро "Нариман Нариманов";

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

14. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

15. Проспект Гейдара Алиева в направлении центра;

16. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

17. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

18. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

19. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;

20. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

21. Проспект Зии Буниятова, от Черметского моста в направлении станции метро "20 Января".