На более чем 20 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
2. Улица Кёроглу Рагимова в обоих направлениях;
3. Улица Юсифа Сафарова в обоих направлениях;
4. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
5. Улица Зарифы Алиевой;
6. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
8. Круг "20 Января";
9. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Ага Нейматуллы, в направлении станции метро "Нариман Нариманов";
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
14. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
15. Проспект Гейдара Алиева в направлении центра;
16. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
17. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
18. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
19. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;
20. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
21. Проспект Зии Буниятова, от Черметского моста в направлении станции метро "20 Января".