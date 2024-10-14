На более чем 10 улицах и проспектах в Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

4. Проспект Бабека, в направлении центра;

5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.