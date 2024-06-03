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На более чем 10 улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта

На более чем 10 улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
3 июня 2024 г. 08:27
На более чем 10 улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Круг "20 Января";

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

10. Проспект Бабека, в направлении центра;

11. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

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