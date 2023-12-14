На более чем 10 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

На более чем 10 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах. Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки: 1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января"; 2. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона, в направлении станции метро "20 Января"; 3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова; 4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти"; 5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра; 6. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак.Гасана Алиева; 7. Проспект Гейдара Алиева, в направлении центра; 8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова; 9. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть"; 10. Проспект Бабека, в направлении центра; 11. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть"; 12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу"; 13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева; 14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка. Подпишитесь на наш Telegram канал