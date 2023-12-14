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На более чем 10 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

На более чем 10 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
14 декабря 2023 г. 08:33
На более чем 10 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак.Гасана Алиева;

7. Проспект Гейдара Алиева, в направлении центра;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

10. Проспект Бабека, в направлении центра;

11. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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