На более чем 10 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак.Гасана Алиева;
7. Проспект Гейдара Алиева, в направлении центра;
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
10. Проспект Бабека, в направлении центра;
11. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.