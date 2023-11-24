О нас

На 17 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

На 17 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
24 ноября 2023 г. 08:44
На 17 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

2. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Круг "20 Января";

6. Улица Зарифы Алиевой;

7. Тбилисский проспект, в направлении центра;

8. Улица Ниязи, в обоих направлениях;

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10. Улица Кёроглу Рагимова, в обоих направлениях;

11. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

12. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Рамиза Гулиева, в направлении центра;

13. Улица Бакиханова, в обоих направлениях;

14. Улица Микаила Мушфига, в направлении школы №20;

15. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

16. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона, в направлении станции метро "20 Января";

17. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakının 17 yolunda tıxac yaranıb - SİYAHI

Другие новости из категории

AZAL начал продажу авиабилетов по сниженным ценам
AZAL начал продажу авиабилетов по сниженным ценам
24 ноября 2023 г. 08:52
В Баку из-за пожара ограничено движение в направлении улицы Ахундова
ФотоВ Баку из-за пожара ограничено движение в направлении улицы Ахундова
23 ноября 2023 г. 21:43
Микаил Джаббаров: Объем грузоперевозок по коридору Восток-Запад продолжает расти
Микаил Джаббаров: Объем грузоперевозок по коридору Восток-Запад продолжает расти
23 ноября 2023 г. 13:19
Министр: Компании из стран SPECA проявляют интерес к Алятской свободной экономической зоне
Министр: Компании из стран SPECA проявляют интерес к Алятской свободной экономической зоне
23 ноября 2023 г. 12:36
Министр: Средний коридор означает оживление экономики и больше возможностей для связи между странами SPECA
Министр: Средний коридор означает оживление экономики и больше возможностей для связи между странами SPECA
23 ноября 2023 г. 12:12
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
23 ноября 2023 г. 08:38
Введены ограничения на движение в направлении станций метро 20 Января и Кероглу
ФотоВведены ограничения на движение в направлении станций метро "20 Января" и "Кероглу"
23 ноября 2023 г. 07:57
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Утверждены методологии подключения объектов строительства к коммунальным сетям
Утверждены методологии подключения объектов строительства к коммунальным сетям
22 ноября 2023 г. 12:47
Регистрация объектов недвижимости в Азербайджане с начала года увеличилась на 38%
Регистрация объектов недвижимости в Азербайджане с начала года увеличилась на 38%
22 ноября 2023 г. 11:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi