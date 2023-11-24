На 17 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

2. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Круг "20 Января";

6. Улица Зарифы Алиевой;

7. Тбилисский проспект, в направлении центра;

8. Улица Ниязи, в обоих направлениях;

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10. Улица Кёроглу Рагимова, в обоих направлениях;

11. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

12. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Рамиза Гулиева, в направлении центра;

13. Улица Бакиханова, в обоих направлениях;

14. Улица Микаила Мушфига, в направлении школы №20;

15. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

16. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона, в направлении станции метро "20 Января";

17. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.