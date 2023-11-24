На 17 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
2. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
5. Круг "20 Января";
6. Улица Зарифы Алиевой;
7. Тбилисский проспект, в направлении центра;
8. Улица Ниязи, в обоих направлениях;
9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
10. Улица Кёроглу Рагимова, в обоих направлениях;
11. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
12. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Рамиза Гулиева, в направлении центра;
13. Улица Бакиханова, в обоих направлениях;
14. Улица Микаила Мушфига, в направлении школы №20;
15. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
16. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона, в направлении станции метро "20 Января";
17. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.