​На большинстве проспектов Баку наблюдается плотное движение транспорта

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В эти минуты на большинстве дорог Баку наблюдается плотное движение транспортных средств. Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Так, на шоссе Баку-Сумгаит (в направлении столицы), проспекте Зии Бунъятова (в обоих направлениях), Бинагадинском шоссе (в направлении центра города), ул. Юсифа Сафарова (в направлении больницы Нефтяников), ул. Рашида Бейбутова (перед посольством Турции), ул. Афияддина Джалилова, проспекте Шах Исмаила Хатаи (перед министерством образования) отмечается плотное движение автомобилей.

Кроме того, медленное движение транспортных средств зафиксировано на ул. Самеда Вургуна (на пересечении с ул. Вагифа), Тбилисском проспекте (в направлении министерства транспорта), проспекте Иншаатчылар (перед Государственным комитетом статистики) ул. Ниязи (проспект Нефтчиляр, перед Девичьей башней).