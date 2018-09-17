На большинстве дорог Баку наблюдаются пробки

17 сентября, 2018 10:09

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В настоящее время на большинстве дорог Баку наблюдаются пробки. Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО BakuBus. По информации, движение транспорта затруднено на следующих дорогах: 1.Проспект Альфреда Нобеля (пересечение с улицей Сулеймана Ахмедова) 2.Бинагадинское шоссе (в направлении города) 3.Улица Узеира Гаджибекова 4.Улица Зарифы Алиевой 5.Проспект Азадлыг 6.Улица Кёроглу Рагимова 7.Тбилисский проспект (в направлении центра) 8.Улица Рашида Бейбутова 9.Улица 28 Мая 10.Проспект Гусейна Джавида (в направлении школы-лицея № 20) 11.Парламентский проспект (в направлении школы-лицея №20) 12.Проспект Гасанбека Зардаби (направление круга Гялябя) 13.Улица акад. Гасана Алиева (напротив Службы ASAN) 14.Проспект Гейдара Алиева (главная дорога - в направлении центра) 15.Проспект Гара Гараева 16.Аэропортовское шоссе (в направлении метро "Кёроглу") 17.Бадамдарское шоссе (в направлении центра) 18.Трасса Сабунчу-Забрат (в направлении проспекта Гейдара Алиева)

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