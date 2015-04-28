Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В настоящее время на большинстве центральных улицах столицы наблюдаются автомобильные пробки.

В центре интеллектуального управления транспортом Report сообщили, что в настоящее время на Бадамдарском шоссе, проспекте Метбуат (в сторону центра города), улице Микаила Мушвига в сторону памятника Нариманову, улице Азиза Алиева, а также трассе Баку-Сумгайыт (в сторону города) образовались автомобильные пробки.

В то же время, на улице Гасана Алиева, проспекте Бабека (в сторону центра города), улице Фазаиля Байрамова, Короглу Рагимова, проспекте Хатаи и Кара Караева наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.