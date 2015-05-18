​На большинстве центральных улиц Баку образовались пробки

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на большинстве центральных улиц Баку наблюдается относительно высокая плотность движения транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, в настоящее время на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), улице Рашида Бейбутова (перед посольством Турции), проспекте Зии Буньядова (в направлении круга "20 января"), Бинагадинской дороге (в направлении города) и улице Афияддина Джалилова наблюдается медленное движение транспортных средств.

В то же время, относительно высокая плотность движения автомобильного транспорта зафиксирована на проспекте Бабека, пересечении улицы Мехди Гусейна и Шейх Шамиля, пересечении улицы Гасана Алиева и Тбилисского проспекта, на Тбилисском проспекте (в обоих направлениях) и перед Государственным комитетом статистики.