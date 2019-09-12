Бахтияр Мамедов: На балансе Бакметрополитена имеется 20 лишних вагонов

Сейчас на балансе Бакинского метрополитена имеется 315 вагонов, в то время как норма составляет 295 вагонов.

Как сообщает Report, об этом рассказал глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По словам Б.Мамедова, эти вагоны будут утилизированы: "Сам процесс списания сложный. По истечении срока эксплуатации Госкомимущество проводит осмотр вагонов. В этом году ожидается списание 30 вагонов, которые заменены новыми. Вагоны сдаются в виде сырья в пункты приема металлолома".

По его словам, некоторые из старых вагонов будут сохранены для музея: "Например, в Буэнос-Айресе вагоны, эксплуатируемые в течение 100 лет, использовались затем в качестве библиотеки. Один из вагонов серии 81-714 / 717 мы сохраним для музея. Пока нет музея, вагоны находятся в депо".

Мамедов отметил, что в скором времени в Бакметрополитене будет открыт обучающий центр.